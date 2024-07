Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) -Die Fibank (First Investment Bank) hat ihre langfristige grüne Strategie um ein weiteres wichtiges Element erweitert. Ab 2022 beginnt die Bank mit der schrittweisen Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen, der von einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich, Balkan Logic Ltd, geliefert wird. Der Ökostrom deckt nun landesweit 100 % des Strombedarfs der Bank ab.Auf diese Weise wird die Fibank im Jahr 2023 den CO2-Fußabdruck ihres Betriebs erheblich verringern und etwa 8000 Tonnen CO2-Emissionen vermeiden.Für die First Investment Bank war dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg, ein Vorbild für verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Wirtschaften zu werden.Im Jahr 2022 hat die größte bulgarische Bank ihren Hauptsitz in ein neues, umweltfreundliches Gebäude verlegt. Jetzt sind alle in der Stadt Sofia tätigen Verwaltungseinheiten in einem modernen Gebäude untergebracht, das nach dem BREEAM-Nachhaltigkeitsstandard als exzellent zertifiziert ist. Die elf Stockwerke des neuen Fibank-Gebäudes verfügen nicht nur über alle notwendigen Annehmlichkeiten für Mitarbeiter und Kunden, sondern auch über ein hochmodernes Mikroklimamanagement mit individuellen Einstellungen für die einzelnen Räume und Büros, was ebenfalls zur Reduzierung der Emissionen beiträgt.Die Fibank (First Investment Bank) ist ein bulgarisches öffentliches Unternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz von Ivaylo Mutafchiev und Tseko Minev befindet.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2332102/Fibank.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fibank-unternimmt-einen-weiteren-schritt-zur-verringerung-der-kohlenstoffemissionen-in-der-umwelt-302204165.htmlPressekontakt:Ivailo Alexandrov,Fibank (Erste Investitionsbank),pr@fibank.bg,+35928002753Original-Content von: Fibank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135136/5829341