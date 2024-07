Der Stuttgarter Konzern erwirbt von Johnson Controls und Hitachi das weltweite Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsgeschäft für Wohn- und kleine Gewerbegebäude. Es ist die bislang größte Investition in der Bosch-Unternehmensgeschichte. Bosch hat eine strategische Investition getätigt, um seinen Bereich Energy and Building Technology weiter auszubauen. Dazu plant der Stuttgarter Konzern das weltweite Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungsgeschäft für Wohn- und kleine Gewerbegebäude von Johnson Controls zu übernehmen. Zur angestrebten Akquisition gehört auch der Erwerb aller Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen ...

