Washington - Der amtierende US-Präsident Joe Biden will am Mittwochabend (Ortszeit) eine Rede an die Nation adressieren. Er wolle erklären, "was vor uns liegt und wie ich meine Aufgabe für das amerikanische Volk zu Ende bringen werde", schrieb Biden am Dienstag auf X.



Am Sonntag hatte Biden verkündet, nicht erneut als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antreten zu wollen. In den vergangenen Wochen war der Druck auf ihn aus den eigenen Reihen stetig gewachsen. Besonders sein desaströser Auftritt beim TV-Duell gegen Donald Trump hatte die Zweifel an seinen Erfolgsaussichten angeheizt.



Die Republikaner hatten nach dem Verzicht Bidens auf eine erneute Kandidatur umgehend gefordert, dass er auch seine Präsidentschaft unverzüglich niederlegen solle.



Aus den Reihen der Demokraten wurden ebenfalls vereinzelt Stimmen laut, demnach Biden sein Amt niederlegen solle, auch, um der aussichtsreichen Anwärterin auf die Kandidatur der Demokraten und amtierenden US-Vize-Präsidenten Kamala Harris die Möglichkeit zu geben, sich bis zur Wahl profilieren zu können.