Tesla wird am Dienstag die Finanzergebnisse für das zweite Quartal vorlegen. Im Vorfeld sorgten gute Auslieferungszahlen und der mögliche Einstieg in das Geschäft mit Robo-Taxis für einen Run auf die Aktie. Innerhalb weniger Tage legte das Papier des Elektroauto-Herstellers um rund 50 Prozent zu. Was ist von den Daten für das zweite Quartal zu erwarten?Das Gros der Analysten geht davon aus, dass Tesla im zweiten Quartal einen Umsatz von 24,63 Milliarden Dollar, bei einem Gewinn pro Aktie von 0,61 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...