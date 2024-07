Die SAP-Aktie erreichte am Dienstag ein neues Allzeithoch, angetrieben durch beeindruckende Quartalszahlen und eine optimistische Zukunftsprognose. Der Softwareriese aus Walldorf verzeichnete einen Umsatzanstieg von 9,7 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, wobei das Cloudgeschäft mit einem Wachstum von 25,3 Prozent die Haupttriebfeder war. Trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Zurückhaltung profitiert SAP von der steigenden Nachfrage nach Cloudlösungen. Die Integration von KI-Anwendungen in diesen Bereich lockt sowohl Bestandskunden als auch Neukunden an und beschleunigt die digitale Transformation.

Prognose für 2025 angehoben

Als Reaktion auf die starke Performance hat SAP seine Gewinnziele für das Jahr 2025 leicht nach oben korrigiert. Das Unternehmen erwartet nun ein operatives Ergebnis von 10,2 Milliarden Euro, was einer Erhöhung um 200 Millionen Euro entspricht. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der seit Jahresbeginn um beachtliche 40 Prozent gestiegen ist. Analysten sehen in der robusten Cloudstrategie und der erfolgreichen KI-Integration vielversprechende Wachstumschancen für SAP in einem zunehmend digitalisierten Geschäftsumfeld.

