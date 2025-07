Nach fünf Verlusttagen in Folge hat der DAX am Donnerstag wieder kräftig Gas geben können. Er ging mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 24.370,93 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den Freitag sieht positiv aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen ein halbes Prozent höher auf 24.481 Punkte. Damit rückt das Allzeithoch bei 24.639 Punkten wieder näher.Auf der Terminseite stehen heute wieder einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem BHP, Yara, 3M, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...