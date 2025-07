© Foto: Michael Brochstein - ZUMA Press Wire

Uber wagt einen neuen Vorstoß ins Robotaxi-Geschäft und investiert 300 Millionen US-Dollar in den Elektroautohersteller Lucid. Die Unternehmen kündigten am Donnerstag an, ab Ende 2025 einen fahrerlosen Fahrdienst in einer großen US-Stadt starten zu wollen. Der offizielle Start soll 2026 erfolgen - mit über 20.000 SUVs vom Typ Lucid Gravity. Die Fahrzeuge werden mit der autonomen Fahrtechnologie von Nuro ausgestattet. Das Trio Uber, Lucid und Nuro spricht von einer Partnerschaft, die dem bislang schleppenden Markt für fahrerlose Taxis neues Leben einhauchen soll. Tesla testet derzeit seinen Robotaxi-Dienst mit Model-Y-Fahrzeugen in Austin. Waymo, die auf autonome Mobilität spezialisierte …