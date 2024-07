© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques



Der E-Fahrzeughersteller Tesla hat die Erwartungen der Analysten mit seinem am Dienstagabend vorgestellten Geschäftsbericht nur teilweise erfüllen können.+++ Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird laufend ergänzt. +++ Angesichts der fulminanten Erholungsrallye in den vergangenen Wochen, die Aktie von Tesla explodierte ausgehend von ihrem bisherigen Jahrestief bei 138,80 US-Dollar um 102 Prozent auf das bisherige Hoch von 281 US-Dollar, stand der an vielen Fronten mit Gegenwind konfrontierte E-Fahrzeughersteller in der Pflicht, ein starkes Quartalsergebnis vorzustellen. Denn mit großen Versprechungen allein lässt sich die gegenwärtige Bewertung der Aktie nicht rechtfertigen. Tesla ist …