Der Elektroauto-Pionier Tesla hat mit seinen Quartalszahlen erneut enttäuscht. Zum zweiten Mal in Folge wurde der Dreimonats-Zeitraum mit einem deutlichen Gewinnrückgang abgeschlossen. In den Monaten März bis Juni verdiente die von Elon Musk geführte Firma nur rund 1,48 Milliarden Dollar. Das sind satte 45 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Vor allem der Preiskampf in China und die schwächere Nachfrage nach Elektroautos in den USA und Europa hinterlassen Spuren in der Bilanz des US-Elektroauto-Bauers ...

