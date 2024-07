Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat im zweiten Quartal 2024 die Prognosen der Analysten übertroffen. Der Technologieriese verzeichnete einen Gewinn von 1,89 US-Dollar pro Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,44 US-Dollar darstellt. Auch der Umsatz kletterte um beeindruckende 13,6 Prozent auf 84,74 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser positiven Entwicklung reagierte die Aktie im nachbörslichen Handel zunächst verhalten mit einem leichten Rückgang.

Fortschritte im KI-Wettbewerb

Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit seinem Sprachmodell Bard, das mittlerweile unter dem Namen Gemini bekannt ist, konnte sich Alphabet im Bereich der Künstlichen Intelligenz neu positionieren. Das Unternehmen, das in Sachen KI zeitweise als rückständig galt, hat es geschafft, seine Produkte in den Mittelpunkt der KI-Entwicklungen zu rücken. Diese Erfolge werden durch eine vergleichsweise moderate Bewertung des Unternehmens begleitet, was Alphabet zu einem interessanten Kandidaten für Anleger macht.

