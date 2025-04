Am heutigen Dienstag ist es soweit: Visa wird am Abend nach Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorlegen. Gelingt es dem Kreditkartenunternehmen, die Markterwartungen zu schlagen, dürfte die Aktie weiter zulegen. DER AKTIONÄR beleuchtet im Vorfeld, welche Zahlen der Markt beim Erlös sowie Gewinn je Aktie sehen will. Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,55 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. ...

