Spotify Technology S.A. verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen beeindruckenden Aufschwung, der die Börse elektrisierte. Der Streamingdienst übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich und meldete einen Gewinn von 1,33 Dollar je Aktie, was zu einem Kursfeuerwerk führte. Die Aktie schoss im vorbörslichen US-Handel um rund 14 Prozent nach oben. Treibende Kraft hinter diesem Erfolg war ein Umsatzwachstum von 20 Prozent auf 3,807 Milliarden Euro, angetrieben durch eine gesunde Zunahme der Abonnentenzahlen und eine verbesserte Monetarisierung.

Operative Verbesserungen und Nutzerexpansion

Das Betriebsergebnis kletterte auf 266 Millionen Euro, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorquartal. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 29,2 Prozent, was auf Kosteneinsparungen und strategische Initiativen zurückzuführen ist. Trotz jüngster Preiserhöhungen wuchs die Zahl der Premium-Nutzer um beachtliche 12 Prozent im Jahresvergleich auf 246 Millionen. Diese positiven Entwicklungen spiegeln sich in der Börsenperformance wider: An der NYSE legte die Spotify-Aktie zeitweise um 12,18 Prozent zu und notierte bei 331,77 US-Dollar.

Spotify S Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...