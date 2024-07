Seit Woche 22 ist der Wassermelonenkonsum in Italien trotz permanenter "Werbeaktionen" in den Ketten niedriger als im Jahr 2023, berichtet FyH.es. Der Monat Mai war wirklich hoffnungsvoll, da der Wassermelonenkonsum in Italien im Vergleich zu Mai 2023 um 16 % angestiegen ist. Doch Anfang Juni boten sich nicht die gleichen Zahlen und bereits in Woche 22 brach der Konsum um 23 %...

