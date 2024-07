EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Intershop veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2024



24.07.2024 / 07:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Cloud-Geschäft wächst weiter: Sämtliche Hauptkennzahlen verbessert

Servicegeschäft mit deutlichem Umsatzrückgang

Gesamtjahresprognose bestätigt Jena, 24. Juli 2024 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für die Sektoren Herstellung und Großhandel, hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 einen Umsatz von 19,0 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 19,4 Mio. Euro). Dabei verzeichnete insbesondere das Cloud-Geschäft eine sehr positive Entwicklung, während das Service-Segment aufgrund komplexer und aufwendiger Großprojekte hinter den Erwartungen blieb. Die Erlöse im strategisch wichtigen Cloud-Geschäft stiegen um 32 % auf 10,3 Mio. Euro (Vorjahr: 7,8 Mio. Euro). Der Anteil der Cloud-Erlöse am Gesamtumsatz erhöhte sich um 14 Prozentpunkte auf 54 % (Vorjahr: 40 %) und auch die Cloud-Marge konnte mit 66 % gesteigert werden (Vorjahr: 58 %). Der Cloud-Auftragseingang verzeichnete einen Anstieg um 18 % auf 11,4 Mio. Euro (Vorjahr: 9,7 Mio. Euro). Der jährlich wiederkehrende Cloud-Umsatz (ARR) erhöhte sich um 18 % auf 19,0 Mio. Euro (Vorjahr: 16,1 Mio. Euro). Der Net New ARR entwickelte sich im Vorjahresvergleich ebenfalls positiv und belief sich auf 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro). Die Serviceumsätze blieben mit einem Rückgang um 28 % auf 5,1 Mio. Euro hinter den Erwartungen zurück (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro). Dies ist im Wesentlichen auf die im vergangenen Jahr begonnenen Großprojekte zurückzuführen, die sich komplexer und aufwendiger als geplant herausstellten. Zudem wurde sich bei der Implementierung von Neuprojekten verstärkt auf das Partnernetzwerk fokussiert. Die Erlöse aus Lizenzen und Wartung verringerten sich erwartungsgemäß infolge der strategischen Ausrichtung auf das Cloud-Geschäft im Berichtszeitraum um 19 % auf 3,7 Mio. Euro (Vorjahr: 4,6 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis vom Umsatz blieb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit rund 8,4 Mio. Euro unverändert. Die Bruttomarge stieg um einen Prozentpunkt auf 44 %. Die betrieblichen Aufwendungen und Erträge verringerten sich um 4 % auf 8,9 Mio. Euro (Vorjahr: 9,2 Mio. Euro). Im Bereich Forschung und Entwicklung gingen die Kosten um 10 % auf 3,1 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 3,5 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing sanken um 5 % auf 3,9 Mio. Euro. Auch die allgemeinen Verwaltungskosten lagen mit 1,6 Mio. Euro 2 % unter Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich in der Berichtsperiode auf 1,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,9 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) war im ersten Halbjahr 2024 mit -0,4 Mio. Euro leicht negativ (Vorjahr: -0,8 Mio. Euro). Das EBIT wurde von Einmalaufwendungen durch Personalmaßnahmen in Höhe von 0,4 Mio. Euro beeinflusst. Es wird mit einer entsprechenden Kompensation dieser Kosten im zweiten Halbjahr gerechnet. Das Ergebnis nach Steuern lag im ersten Halbjahr 2024 bei -0,7 Mio. Euro (Vorjahr: -1,1 Mio. Euro). Markus Klahn, CEO der Intershop Communications AG: "Die Investitionszurückhaltung infolge der unsicheren wirtschaftlichen Lage ist nach wie vor spürbar. Dennoch konnten wir an den positiven Start des ersten Quartals anknüpfen. Das Service- und Neukundengeschäft entspricht aktuell nicht unseren Erwartungen, aber wir rechnen mit dem Abschluss der laufenden Großprojekte in den kommenden Monaten. Wir sehen uns auf einem guten Weg, uns mittelfristig als führende KI-gestützte E-Commerce-Plattform zu etablieren. Das bestätigen uns auch externe Bewertungen von Branchenanalysten, wie zuletzt Forrester. Unsere verstärkten KI-Aktivitäten werden wir künftig im neuen Organisationsbereich "Artificial Intelligence" bündeln, um die strategische Bedeutung von Künstlicher Intelligenz für Intershop noch stärker hervorzuheben. Hier werden wir unsere Technologiepartnerschaften weiter ausbauen und planen mittelfristig neue dedizierte KI-Produktkooperationen mit Drittanbietern einzugehen." Das Eigenkapital lag zum Zwischenbilanzstichtag bei 10,7 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 11,4 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote blieb mit 29 % stabil (31. Dezember 2023: 30 %). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ging in den ersten sechs Monaten aufgrund gestiegener Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf -0,7 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro). Die liquiden Mittel betrugen zum Zwischenbilanzstichtag 7,3 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 10,0 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2024 erwartet der Vorstand weiterhin eine leichte Steigerung beim Cloud-Auftragseingang sowie beim Net New ARR. Außerdem wird nach wie vor ein moderates Umsatzwachstum und ein ausgeglichenes operatives Ergebnis (EBIT) prognostiziert. Der Halbjahresbericht der Intershop Communications AG ist unter https://www.intershop.de/finanzberichte verfügbar. Kontakt:

Investor Relations

Mercedes Celine Zaremba

T: +49-3641-50-1000

ir@intershop.de



24.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com