An kapitalmarktrelevanten Terminen mangelt es bei Intershop Communications zurzeit wahrlich nicht. So haben wir CEO Markus Klahn Ende März zur Vorlage des Q1-Berichts präsentieren sehen, dann auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt sowie zur Hauptversammlung am 16. Mai 2025 - und nun auch noch auf dem Investoren-Event "mwb Inspired". Gerade der mwb-Termin im Frankfurter Westend war dabei schon deshalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...