Intershop gehört zu den wenigen Anbietern, die wiederholt in 11 von 12 Kategorien ausgezeichnet wurden

einziger Anbieter mit ausschließlich Gold- und Silbermedaillen in allen ausgezeichneten Kategorien

Analystenreport hebt Intershops leistungsstarke KI-Innovationen hervor - insbesondere SPARQUE.AI Jena, Chicago (USA), 29. Juli 2025 - Die Intershop Communications AG hat im Analystenreport "Paradigm B2B Combine 2025 - Digital Commerce Solutions for B2B (Enterprise Edition)" Bestnoten erzielt. Mit Medaillen in 11 von 12 bewerteten Kategorien hat der global agierende Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen damit erneut seine Branchenführerschaft unter Beweis gestellt. Sieben Gold- und vier Silbermedaillen untermauern Intershops Rolle als verlässlicher und leistungsstarker Partner für anspruchsvolle B2B-Commerce-Projekte. Besonders hervorzuheben ist, dass Intershop der einzige Anbieter ist, der in allen ausgezeichneten Kategorien ausschließlich mit Gold oder Silber ausgezeichnet wurde - ein klarer Beleg für die konstant hohe Qualität der Lösung und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens. Sie zeigen zudem die kontinuierlichen Fortschritte des Unternehmens, beispielsweise beim Ausbau seines Partner-Ökosystems. Gold-Medaillen erhielt Intershop in den Kategorien Kundenservice und -support, Gesamtbetriebskosten (TCO), Vision & Strategie, Content- und Datenmanagement, Promotion-Management, Site Search und Transaktionsmanagement. Diese Ergebnisse spiegeln die konsequente Ausrichtung auf leistungsfähige, kosteneffiziente Lösungen für die komplexen Anforderungen von B2B-Kunden wider - und unterstreichen Intershops führende Position als einer der weltweit innovativsten Anbieter von E-Commerce-Software. Besonderes Augenmerk legte der Analystenreport in diesem Jahr auf Intershops KI-gestützte Such- und Personalisierungstechnologie SPARQUE.AI. Diese wurde als entscheidender Wettbewerbsvorteil hervorgehoben, da sie es Unternehmen erlaubt, hochkomplexe und individuelle Use Cases effizient abzubilden. Viele Wettbewerber schneiden in diesem Bereich deutlich schwächer ab. Markus Klahn, CEO von Intershop, kommentiert: "Diese Auszeichnungen sind das Resultat konsequenter Innovationsarbeit und unseres klaren Fokus auf Kundennutzen. In einer Zeit, in der Unternehmen vermehrt nach flexiblen, robusten Commerce-Lösungen und zukunftssicheren Investitionen suchen, setzt Intershop weiterhin Maßstäbe in der digitalen Transformation des B2B-Handels." Markus Dränert, COO von Intershop, ergänzt: "Unsere Produktstrategie zielt darauf ab, Unternehmen mit innovativen und anwenderfreundlichen Tools für ihre individuellen Herausforderungen im B2B-Handel auszustatten. Intershops KI-Innovationen vereinfachen Komplexität und liefern schnell messbare Ergebnisse." Der "Paradigm B2B Combine"-Report wird jährlich vom international renommierten Analysten Andy Hoar veröffentlicht und zählt zu den umfassendsten Evaluierungen von B2B-Commerce-Plattformen. Intershops herausragende Bewertung unterstreicht einmal mehr die Fähigkeit, echte Mehrwerte zu bieten - sowohl technologisch als auch strategisch. Weitere Informationen dazu, wie andere führende Analysten Intershop bewerten, finden Sie hier . Über die Intershop Communications AG: Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern. Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de . Intershop Pressekontakt:

