Nachdem sich der DAX nach den starken SAP-Zahlen am Dienstag noch enorm stark präsentiert hatte und mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 18.557,70 Zählern aus dem Handel gegangen war, dürfte es zur Wochenmitte wieder abwärts gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen 0,5 Prozent tiefer auf 18.466 Zähler.In den USA sorgten die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen von Tesla, Alphabet und Visa für zum Teil deutliche nachbörsliche Abschläge. Die Aktie von Tesla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...