Der DAX hat am Mittwoch deutliche Verluste verbucht. Er ging am Ende mit einem Minus von drei Prozent auf 19.670,88 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Donnerstag dürfte es nach der durch US-Präsident Donald Trump angekündigten Zollpause aber wieder kräftig in die andere Richtung gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen acht Prozent höher auf 21.237 Zähler.Die Volatilität am Markt bleibt damit weiter enorm hoch. Trump hatte am Mittwochabend eine Zollpause angekündigt und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...