NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartalszahlen und einer anschließenden Analystenkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 227 US-Dollar belassen. Die Aussagen des Managements auf der Konferenz dürften nicht ausreichen, um die negative Kursreaktion auf die nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen des Elektroautobauers zu drehen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sorge sich um regulatorische Hürden für die geplanten Robotaxis und zweifle daran, dass eine Zulassung 2025 realistisch sei. Für das Thema Energiespeicher bleibt Narayan aber optimistisch./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 19:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 19:27 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014