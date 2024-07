Für den DAX zeichnen sich zur Wochenmitte nach der Kurserholung an den Vortagen Gewinnmitnahmen ab. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex am Morgen in Minus von rund einem halben Prozent auf 18.467 Punkte. Vorgaben aus den USA sorgen für Abgabedruck. Die nach dem New Yorker Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen des E-Fahrzeugherstellers Tesla und der Google-Mutter Alphabet entfachten bei Anlegern keine Begeisterung.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

