Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat am Mittwoch unmittelbar nach Börsenstart überraschend vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Die Erwartungen am Markt konnte der DAX-Konzern dabei deutlich übertreffen. Entsprechend klettert die Aktie auch mit einem deutlichen Plus an die Spitze des deutschen Leitindex.Der Umsatz soll im zweiten Quartal um rund 49 Prozent auf 2,23 Milliarden Euro gestiegen sein. Beim operativen Ergebnis stand demnach sogar ein Plus von 111 Prozent auf 271 Millionen ...

