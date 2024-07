DJ PTA-News: Solutiance AG: Solutiance AG mit starkem Plus in Umsatz und Auftragseingang im ersten Halbjahr

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Potsdam (pta/24.07.2024/09:50) - * Umsatz HJ1 bei 2,5 MEUR, +58 % zum Vorjahr * AE HJ1 bei 5,4 MEUR, +100 % zum Vorjahr * Umsatz Q2 bei 1,3 MEUR, +99 % zum Vorjahr * AE Q2 bei 3,2 MEUR, +167 % zum Vorjahr * Konzernergebnis -0,3 MEUR, +68 % zum 1. HJ 2023

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Anbieter von Plattformservices für den Betrieb von Immobilien, hat den Auftragseingang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 1,2 MEUR auf 3,2 MEUR gesteigert. Der Umsatz des zweiten Quartals lag bei 1,3 MEUR, nach 0,7 MEUR im Vorjahreszeitraum. Für das erste Halbjahr lag das Wachstum im Auftragseingang bei 100 %, im Umsatz bei 58 %.

Die Solutiance AG setzt ihren Wachstumskurs auch im zweiten Quartal 2024 fort. Der Umsatz konnte damit im ersten Halbjahr des Jahres erfolgreich um 58 % auf 2,5 MEUR ausgebaut werden. Die Umsätze im Bereich des Betreiberpflichten-Controllings lagen in HJ1 mit 0,4 MEUR auf Vorjahresniveau. Im Bereich Dachmanagement konnten die Umsätze in HJ1 auf 2,1 MEUR gesteigert werden. Dies entspricht einem Wachstum von 83 % gegenüber dem HJ1 des Vorjahres.

Dazu Vorstand und CRO Uwe Brodtmann: "Wir konnten Umsatz und Auftragseingang im ersten Halbjahr wieder deutlich ausbauen. Inzwischen zieht auch die Nachfrage nach Betreiberpflichten-Controlling wieder merklich an. Die Entscheidungsgeschwindigkeit bei Kunden macht es nach wie vor schwierig genaue Umsatzprognosen für Quartale zu geben. Selbst mit unseren mehrjährigen Erfahrungswerten gibt es diesbezüglich immer wieder Verschiebungen. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt und wir unser Partnernetzwerk jetzt konsequent weiter ausbauen, um das Wachstum gut bewältigen zu können."

Beim Rohertrag kam es in HJ1 zu einem Anstieg um 65 % auf 1,4 MEUR. Die Personalkosten in HJ1 lagen mit 1,3 MEUR auf Vorjahresniveau. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 0,4 MEUR um etwa 17 % über denen des Vorjahreszeitraums. Das Ergebnis nach Steuern wurde in HJ1 um 64 % auf -0,3 MEUR verbessert.

Auch die Weiterentwicklung der Plattform und die damit verbundene Optimierung der administrativen und operativen Prozesse schreitet derweil weiter voran.

Dazu Vorstand und CEO Jonas Enderlein: "Das Wachstum im Umsatz spiegelt sich auch im Ergebnis wider. Dazu trägt aber auch die weitere Optimierung unserer Plattform bei, weil wir das Wachstum nicht in gleichem Maße mit mehr Personal unterlegen müssen. Im zweiten Halbjahr werden wir beispielsweise die Buchhaltung ins Unternehmen ziehen, damit wir auch hier weiter automatisieren können. Dadurch entfällt natürlich ein großer Teil der Kosten für die Steuerberatung. Parallel sind wir dabei, besonders die Prozesse rund um das Dachmanagement noch weiter zu optimieren, weil wir auch hier noch große Sprünge machen können."

Im Zuge dieser Meldung wurden auch die Kennzahlen unter https://solutiance.com/investoren-kpis aktualisiert.

(Ende)

Aussender: Solutiance AG Adresse: Großbeerenstraße 179, 14482 Potsdam Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 331 867193 00 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Website: www.solutiance.com

ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2024 03:50 ET (07:50 GMT)