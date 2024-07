© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Der deutsche Rüstungskonzern hat sich am Mittwochmorgen überraschend mit vorläufigen Zahlen zu Wort gemeldet. Die kommen an der Börse gut an.In einem zum Start in den Mittwoch schwachen Gesamtmarktumfeld, der deutsche Leitindex DAX fällt um rund ein Prozent, nachdem sowohl Alphabet als auch Tesla mit ihren Quartalszahlen nicht zu überzeugen wussten, sticht die Aktie von Rheinmetall positiv hervor. Starke Umsatz- und Gewinnentwicklung Die Aktie hat sich mit einem Plus von zwei Prozent an die Spitze des Börsenbarometers gesetzt, nachdem das Unternehmen per Ad-hoc-Mitteilung vorläufige Zahlen für das zweite Quartal gemeldet hatte. Demnach kletterte der Umsatz um beeindruckende 49 Prozent auf …