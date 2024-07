DJ PTA-Adhoc: ATOMOS Holding AG: Zahlen 2023 und Erteilung ESG-Zertifikat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt (pta/24.07.2024/10:10) - Die ATOMOS Holding AG (www.atomosholding.com ( https://www.atomosholding.com/ )), ein Klinikbetreiber mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Health Care und Real Estate, hat für ihre nachhaltige ATOMOS-Anleihe (ISIN: DE000A3LTTY9 ( https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a3ltty9-atomos-holding-ag-5-5-24-29 ) / WKN: A3LTTY) mit Datum 28. Juni 2024 erfolgreich den Zertifizierungsprozess für das Österreichische Umweltzeichen abgeschlossen. Die ESG-Qualifizierung der Anleihe ist in der offiziellen Datenbank des zuständigen Bundesministeriums unter Zertifikat-Nr. UW 1540 hinterlegt ( https://www.umweltzeichen.at/de/produkte/finanzprodukte?cert_number=UW+1540 ). Damit hat ATOMOS ein weiteres wichtiges Ziel auf dem Weg der Geschäftsentwicklung verwirklicht. Der Bond zählt nun zur exklusiven Gruppe von offiziell geprüften Finanzprodukten im Bereich ESG/ Impact Investing.

Weiterhin bestätigt das ATOMOS Management, dass gem. vorläufigen Zahlen die ATOMOS Klinik Währing in Wien die ambitionierten Wachstumsziele für 2023 erreichen konnte. Die Klinik ist eines der Unternehmen der ATOMOS Gruppe. Dazu Vorstand Mag. Erwin Krause: "Mit der Übernahme der Klinik im Sommer 2023 haben wir für die Umsetzung unseres ATOMOS Medizin-Konzeptes zunächst erhebliche Renovierungsmaßnahmen in der Immobilie durchgeführt. Seit der operativen Wiedereröffnung der Klinik in Q3/2023 konnten wir dadurch aber nicht nur die Umsatzziele für 2023 nahtlos erreichen. Vielmehr sehen wir in Q1/2024 bereits eine Verdreifachung der Umsätze aus Sozialversicherungen im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Trend setzt sich nach den noch vorläufigen Zahlen auch in Q2 fort und zeigt uns, dass die neue medizinische Ausrichtung der ATOMOS Kliniken mit stark steigendem Anteil an medizinisch erstattungsfähigen Leistungen greift."

Dr. med. Florian Valach, ebenfalls Vorstand, weiter: "Wir verzeichnen aufgrund unseres innovativen Medizin-Ansatzes rege Nachfrage und haben aktuell bereits über 30 neue Belegärzte aufgenommen. Zudem wurde ebenfalls im Juni die Genehmigung unserer Intensivstation (ICU Stufe 1) erteilt, die unseren Ärzten jetzt noch komplexere medizinische Eingriffe in der Klinik erlaubt. Darunter unter anderem unser neuer Schwerpunkt, die Übergewichtschirurgie (Magenbypass). Es zeichnet sich für das erste Halbjahr 2024 insgesamt ein Umsatzwachstum von 125% ab und wir gehen zur Zeit mindestens von der Einhaltung unserer Prognosen und damit von weiteren signifikanten Umsatzsteigerungen für 2024 am Standort Währing aus. Vor allem aber sehen wir hier den medizinischen und damit auch den wirtschaftlichen Betriebsansatz von ATOMOS bereits nach kurzer Zeit mehr als bestätigt und planen die zügige Erweiterung auf die nächsten Standorte."

Über die ATOMOS Holding AG

Die ATOMOS Holding AG entwickelt und investiert in Gesundheitsprojekte in der DACH Region. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Impact Investing Projekten, die unserer Gesundheits- und Betreuungsphilosophie entsprechen und gleichzeitig unsere strengen betriebswirtschaftlichen Kriterien beim Immobilienerwerb und -betrieb erfüllen. Der Fokus liegt auf dem raschen Aufbau eines Standortportfolios in den von uns identifizierten Wachstumsbereichen. Als Bestandshalter und gleichzeitig Betreiber mit aktivem Portfolio- und Asset-Management, erzielt die ATOMOS Holding AG einen stetigen Wertzuwachs.

Aussender: ATOMOS Holding AG Adresse: Heiligenstädter Lände 29/7, 1190 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Antonia Hoffstaedter Tel.: +43 1 367365312 E-Mail: info@atomosholding.com Website: www.atomosholding.com

ISIN(s): DE000A3LTTY9 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

