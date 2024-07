FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Baywa sind am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit 2003 gefallen. Die Papiere büßten bis zu zehn Prozent auf 9,50 Euro ein. Zuletzt gaben sie am SDax-Ende um sechs Prozent auf 9,96 Euro ab. Damit bahnt sich nunmehr der achte Verlusttag in Folge an.

Die Bekanntgabe eines Sanierungsgutachtens wegen der prekären Finanzlage des Münchner Agrarhandels- und Energieunternehmens am Abend des 12. Juli hat der Aktie damit nun bereits einen Kursverlust von fast 60 Prozent eingebrockt.

Bereits vor der Ankündigung eines Sanierungsgutachtens befand sich die Aktie auf Talfahrt. Seit dem Rekordhoch von 49,20 Euro im November 2022 summieren sich die Verluste inzwischen auf 80 Prozent. Börsenwert liegt jetzt nur noch bei 370 Millionen Euro. Im Herbst 2022 waren es rund 1,7 Milliarden Euro.

Die Analysten von Warburg Research und der Privatbank Metzler reagierten seit der Mitteilung mit Bewertungsaussetzungen. Schließlich bestimmt seither nicht mehr das operative Geschäft den Kurs, sondern Restrukturierungsnachrichten./ck/zb

