Die MHP Hotel AG hat mit einer Tochtergesellschaft der LBBW Immobilien einen langfristigen Pachtvertrag für das Schlossgartenhotel Stuttgart unterzeichnet, das 2028 unter der Marke Autograph Collection von Marriott wiedereröffnet werden soll. Das Hotel, das zuvor zum Althoff-Portfolio und zu den Leading Hotels of the World gehörte, wurde 2022 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. MHP wurde aufgrund seines innovativen und hochwertigen Konzepts sowie seiner umfassenden Kenntnisse des lokalen Marktes für das Hotel ausgewählt, da es bereits ein Le Meridien in Stuttgart betreibt. Das 132-Zimmer-Hotel wird voraussichtlich einen Jahresumsatz von 15 Mio. EUR erwirtschaften, wobei MHP ein umfangreiches F&B-Angebot plant. Dies ist das zweite Hotel der Autograph Collection und das zehnte der Marke Marriott, was das Vertrauen von Marriott in MHP widerspiegelt. Die jüngsten Q2-Ergebnisse von MHP zeigten eine starke Performance, was zu einer Bestätigung der GJ24-Umsatzprognose von EUR 160 Mio. und einem adj. EBITDA von EUR 6 Mio. führte. Die Analysten von mwb research empfehlen weiterhin KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 3,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG