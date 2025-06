EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

MHP Hotel AG startet Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung



25.06.2025 / 07:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MHP Hotel AG startet Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung Ausgabe von bis zu 3.103.713 neuen Aktien aus dem Genehmigtem Kapital 2021/II (Bezugsrechtsausschluss)

Anvisierter Bruttoemissionserlös in Höhe von bis zu 4,5 Mio.Euro

Kapitalmaßnahme von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen

Ziel: Beschleunigung des Unternehmenswachstums und Diversifizierung der Investorenbasis München, 25. Juni 2025 - Die MHP Hotel AG, notiert im m:access der Börse München (ISIN: DE000A3E5C24 ), hat heute beschlossen, das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/II von 43.249.232,00 Euro um bis zu 3.103.713,00 Euro auf bis zu 46.352.945,00 Euro durch Ausgabe von bis zu Stück 3.103.713 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie gegen Bareinlage zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist gemäß der von der Hauptversammlung am 1. Oktober 2021 beschlossenen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen.

Die neuen Aktien werden interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten. Der anvisierte Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf rund 4,5 Mio. Euro.

Vorstand und Aufsichtsrat haben die Kapitalmaßnahme einvernehmlich beschlossen. Ziel ist es, das nachhaltige und profitable Wachstum der Gesellschaft durch neue Hotelprojekte voranzutreiben und die Aktionärsstruktur zu erweitern.

"Wir erleben derzeit eine äußerst dynamische Marktphase mit vielversprechenden Wachstumschancen - sowohl für unser Franchise-Modell als auch für unsere Eigenmarke MOOONS", sagt Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG. "Mit der aktuellen Kapitalmaßnahme sichern wir uns den finanziellen Handlungsspielraum, um unsere Expansionsstrategie konsequent umzusetzen und dabei die hohe Qualität unseres Portfolios kontinuierlich zu stärken."

Die Transaktion wird von der NuWays AG, einer Ausgründung aus der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, als Emissionsbegleiter unterstützt. Die technische Abwicklung erfolgt durch mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG. Rechtlich wird die Transaktion in der Rolle als Transaction Council von der Kanzlei Osborne Clarke begleitet.

Bereits im August 2022 hatte MHP im Rahmen einer Kapitalerhöhung erfolgreich Mittel zur Wachstumsfinanzierung eingeworben und das Portfolio anschließend auf zwölf Hotels erweitert. Zudem verzeichnete MHP operativ einen starken Jahresauftakt: Im ersten Quartal 2025 stieg der Hotelumsatz um 17% auf 33,3 Mio. Euro (Q1 2024: 28,4 Mio. Euro). Die Belegungsquote erhöhte sich auf 67%, der durchschnittliche Zimmerpreis auf 203 Euro. Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) legte auf 137 Euro zu - ein Plus von 12% gegenüber dem Vorjahresquartal.

Angesichts der weiterhin robusten Nachfrage, der planmäßigen Eröffnung des Conrad Hamburg im Sommer sowie mehrerer Großveranstaltungen im zweiten Halbjahr bekräftigt die MHP Hotel AG ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025. Stabile wirtschaftliche und internationale Rahmenbedingungen angenommen, wird ein Konzernumsatz von rund 180 Mio. Euro sowie ein Konzern-EBITDA von rund 15 Mio. Euro erwartet.

"Unsere Projektpipeline ist gut gefüllt, die operativen Prozesse sind etabliert und skalierbar. Die geplante Kapitalmaßnahme stellt den konsequenten nächsten Schritt dar, um die Marktkonsolidierung im Hotelsektor aktiv mitzugestalten und gleichzeitig unsere Investorenbasis strategisch zu erweitern", ergänzt Ralf Selke, CFO der MHP Hotel AG.



Über MHP Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel und der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich zum Portfolio. Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist im Jahr 2025 geplant, die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier für 2028. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament. www.mhphotels.com Kontakt Investor Relations: junicorn Consulting Julia Stoetzel julia@junicornconsulting.com



25.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com