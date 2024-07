Die meistgehandelten Produkte: Calls auf Tesla und Deutsche Bank gefragt

Nachdem der DAX® an den ersten beiden Handelstagen der Woche positiv verlief, ist er nun zur Wochenmitte wieder ins Minus gerutscht. Am Dienstag endete der Handel für den DAX® noch 0,8 Prozent höher, während der Index am Montag ebenfalls positiv abschnitt. Die meistgehandelten Produkte des heutigen Tages zeigen eine klare Konzentration auf Technologie- und Finanzwerte, getrieben durch aktuelle Nachrichten und Unternehmensentwicklungen.

Tesla Calls standen heute hoch im Kurs, da das Unternehmen enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt hat und die Anleger sich von den Kursverlusten eine gute Kaufmöglichkeit erhoffen. Der Rheinmetall Long profitierte von jüngsten Verteidigungsaufträgen, die das Vertrauen der Anleger in das Wachstumspotential des Unternehmens stärken. Auch der Deutsche Bank Call war gefragt, obwohl die Bank einen Verlust für das zweite Quartal 2024 vorgelegt hat.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD5QJ7 5,15 18394,00 Punkte 18899,229 Punkte 24,31 Open End DAX® Call HD30SA 6,82 18369,00 Punkte 17698,051 Punkte 25,02 Open End DAX® Put HC6KU5 7,00 18394,00 Punkte 19087,9107 Punkte 27,26 Open End DAX® Put HD610T 4,81 18394,00 Punkte 18864,6789 Punkte 35,90 Open End NASDAQ100® Put HD60J9 5,72 19754,34 Punkte 20167,7038 Punkte 31,41 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2024; 10:13 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Call HC69RF 2,40 227,70 USD 250,00 USD 9,08 18.12.2024 Tesla Call HC52TM 2,67 227,70 USD 250,00 USD 8,20 15.01.2025 DAX® Call HD63GM 0,69 18367,00 Punkte 18500,00 Punkte 274,15 30.07.2024 DAX® Put HD68HC 3,05 18371,45 Punkte 18600,00 Punkte 60,74 06.08.2024 Tesla Call HD5R8R 5,99 227,52 USD 175,00 USD 3,20 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2024; 10:31 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD6SGH 9,94 18373,00 13921,1852 Punkte 4 Open End Rheinmetall Long HD367J 15,46 505,60 370,447732 EUR 4 Open End Deutsche Bank Call HD53YU 1,27 14,59 13,066667 EUR 9 Open End DAX® Short HC3TKP 0,60 18358,00 20413,9759 Punkte -10 Open End DAX® Short HC01RC 0,48 18358,00 21651,2790 Punkte -6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2024; 10:39 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!