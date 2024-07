Unterföhring (ots) -- Der 36-Jährige wird ab dieser Saison das Expertenteam von Sky Sport in der 2. Bundesliga verstärken- Seine Premiere feiert Terodde beim Eröffnungsspiel der Saison 2024/25 zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV am Freitag, 2. AugustUnterföhring, 24. Juli 2024 - Insgesamt 311 Spiele für Schalke, Köln, Stuttgart, den HSV, Bochum und Union Berlin, Rekordtorschütze mit 177 Treffern, vier Mal Torschützenkönig und drei Aufstiege: vielleicht kein Spieler hat die 2. Bundesliga so geprägt wie Simon Terodde in seinen zehn Spielzeiten. Auch nach seinem Karriereende bleibt der 36-Jährige der Liga erhalten und verstärkt ab dieser Saison das Expertenteam von Sky Sport.Neben Torsten Mattuschka und Sören Gonther wird er künftig regelmäßig die Partien der 2. Bundesliga analysieren und bei Einsätzen am Samstagabend zudem als Co-Kommentator fungieren.Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Als Rekordtorschütze mit über 300 Einsätzen steht Simon Terodde wie kein anderer Spieler für die 2. Bundesliga. Mit Stuttgart, Köln und Schalke führte er gleich drei große Traditionsvereine als Aufstiegsheld zurück ins Oberhaus. Diese außerordentliche Leistung, seine Expertise und seine Fähigkeiten am Mikrofon machen ihn zur perfekten Verstärkung für Sky Sport und die Fans der zweiten Liga."Sky Experte Simon Terodde: "Ich freue mich sehr, nach meinem Karriereende nun für Sky neben dem Platz zu stehen und ganz ohne Druck weiterhin den Rasen riechen zu können. Vom Aufstieg bis hin zum drohenden Abstieg in die dritte Liga habe ich in der 2. Bundesliga alles erlebt und werde versuchen, den Zuschauern die besonderen Situationen näher zu bringen, in denen es um alles geht. Die Vorfreude darauf, mit dem Sky Team in den Stadien live vor Ort zu sein, ist riesig."Seine Premiere am Sky Mikrofon feiert Simon Terodde beim Eröffnungsspiel der Saison 2024/25 zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV am Freitag, 2. August an der Seite von Moderator Yannick Erkenbrecher.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883Thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5829776