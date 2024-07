Am Mittwoch hat easyJet überzeugende Geschäftszahlen für das dritte Geschäftsquartal bis Ende Juni 2024 veröffentlicht. Zeitweise konnte die Aktie um knapp zehn Prozent zulegen. Die Anleger atmeten nach den miesen Zahlen von Ryanair am Montag deutlich auf. easyJet wies einen bereinigten Vorsteuergewinn von 236 Millionen britischen Pfund (280 Millionen Euro) aus, was einem Anstieg von 16 Prozent entspricht. ...

