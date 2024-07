Die Stadt Zittau erteilte nun die Baugenehmigung für die Testanlage, die bis Anfang kommenden Jahres entstehen soll. Es geht um die Entwicklung von kostengünstigen Elektrolyseuren für die Herstellung von grünem Wasserstoff, bei denen auch die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme wirtschaftlich genutzt werden. In Zittau wird die neue »Laboranlage Sektorengekoppelte Verwertung der PEM-Elektrolyseprodukte« (LA-SeVe) der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG entstehen. Die Stadt erteilte nun die Baugenehmigung, wie die Forscher am Mittwoch mitteilten. So soll die Versuchsanlage ...

