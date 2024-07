Check Point Software Technologies Ltd. steht vor einem bedeutenden Führungswechsel. Der renommierte Cybersicherheitsexperte Nadav Zafrir wird ab Dezember 2024 die Position des CEO übernehmen, während Gründer Gil Shwed in die Rolle des Executive Chairman wechselt. Diese strategische Entscheidung fällt in eine Zeit bemerkenswerten Wachstums für das Unternehmen.

Beeindruckende Finanzergebnisse

Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete Check Point einen Gesamtumsatz von 627 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7% im Jahresvergleich entspricht. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Bereich der Sicherheitsabonnements, das um 14% auf 272 Millionen Euro zulegte. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg um 8% auf 2,17 Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Diese Ergebnisse unterstreichen die starke Marktposition des Unternehmens in der sich schnell entwickelnden Cybersicherheitsbranche.

[...]

