The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ("ELC" oder "das Unternehmen") gab heute bekannt, dass Akhil Shrivastava zum Executive Vice President und Chief Financial Officer ernannt wurde. Er tritt die Nachfolge von Tracey T. Travis an, deren Absicht, in den Ruhestand zu treten, am 11. Juli 2024 bekannt gegeben wurde. Entsprechend der Berichtsstruktur für Tracey untersteht Akhil William P. Lauder, Executive Chairman, und Fabrizio Freda, President und Chief Executive Officer.

Akhil wird seine neue Position zum 1. November 2024 übernehmen. Tracey wird bis zu ihrer Pensionierung am 30. Juni 2025 im Unternehmen bleiben, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen.

"Mit über 25 Jahren umfassender Finanz- und Führungserfahrung ist Akhil ein außergewöhnlicher und fähiger Leiter, dessen finanzielles und strategisches Fachwissen und Einblicke für die Unterstützung des Unternehmens in den letzten Jahren von großer Bedeutung waren. Er wird maßgeblich dazu beitragen, unsere strategische Ausrichtung und Entscheidungen voranzutreiben", sagte Fabrizio Freda. "Ich freue mich darauf, mit Akhil zusammenzuarbeiten, während wir weiterhin eine stärkere, nachhaltigere Rentabilität und eine Beschleunigung des Umsatzwachstums im gesamten Unternehmen anstreben."

In seiner neuen Rolle als Chief Financial Officer wird Akhil für die Bereiche Global Finance, Accounting, Tax, Treasury, Investor Relations und New Business Development des Unternehmens verantwortlich sein. Er wird die globale Finanz- und Strategieorganisation (F&S) von ELC leiten und das außerordentlich talentierte Finanz- und Strategieteam aufbauen und dabei weiterhin Agilität und Kundenorientierung in der gesamten Organisation verankern, um nachhaltige Wertschöpfung, Governance und strategische Geschäftsziele und -prioritäten für die langfristige Zukunft voranzutreiben.

Seit seinem Eintritt bei ELC im Jahr 2015 hat Akhil mehrere leitende Finanzpositionen im Unternehmen innegehabt. Kürzlich wurde er zum Senior Vice President, Corporate Controller von ELC ernannt. In dieser Funktion ist er für die Unternehmensbuchhaltung, die Finanzplanung und -analyse, die internationalen und Online-Finanzorganisationen, die Preisgestaltung und die Wertschöpfungskettenfinanzierung zuständig und gehört sowohl dem Finance Strategy Leadership Team als auch dem Executive Leadership Team an. Er beaufsichtigt zudem die Säule Operational Excellence im Rahmen des Plans zur Wiederherstellung der Rentabilität und des Umsatzwachstums, der darauf abzielt, starke Verbesserungen bei Inventar, Liquidität und Kosten für das Unternehmen voranzutreiben. Vor seiner aktuellen Rolle war er Senior Vice President, Treasurer, wo er für die zentralen Treasury-Funktionen, das Enterprise-Risiko-Programm, Immobilien und die Aufsicht über die Pensionsfonds des Unternehmens verantwortlich war.

Akhil wird als Mitglied mehrerer ELC-Führungsgruppen fungieren, darunter das Executive Leadership Team, das Investment Development Committee, das Fiduciary Investment Committee und das Corporate Risk Management Committee. In einigen Fällen wird seine Mitgliedschaft fortgesetzt, in anderen wird er ein neues Mitglied sein.

"Akhil hat seine Fähigkeiten als transformative, visionäre und kooperative Führungspersönlichkeit unter Beweis gestellt, die Finanzen und Strategie mit einer Wertschätzung für die Kreativität innerhalb unseres Unternehmens und unserer Marken mit den Verbrauchern im Mittelpunkt verbindet", sagte William P. Lauder. "Er verfügt auch über eine ausgeprägte Fähigkeit, leistungsstarke Teams und Organisationen aufzubauen und wird die außerordentlich talentierte Finanz- und Strategieorganisation weiter stärken, die entscheidend dazu beitragen wird, unsere strategischen Geschäftsziele und Prioritäten langfristig voranzutreiben."

Akhil kam 2015 als Vice President, Global Finance Strategy für die Marke Estée Lauder zu ELC und wurde dann im Januar 2019 zum Senior Vice President, Global Finance Strategy für das Markencluster von Jane Hertzmark Hudis ernannt, wo er die strategische und finanzielle Führung übernahm und gleichzeitig die Geschäfts- und Transformationsmöglichkeiten im gesamten Markencluster voll ausschöpfte. Insbesondere half er bei der Zuteilung von Ressourcen zur Förderung der besten Wachstumschancen aus der Perspektive von Verbrauchern, Unterkategorien, Regionen und Vertriebskanälen.

Darüber hinaus war er ein geschätztes Mitglied vieler wichtiger Unternehmensinitiativen und gab die strategische finanzielle Richtung für Projekte vor, zu denen auch die Umgestaltung der Planungsprozesse und -fähigkeiten von ELC gehört, um das End-to-End-Geschäft von der Verbrauchernachfrage bis zur Lieferung zu unterstützen.

"Ich fühle mich geehrt, das Global Finance Team des Unternehmens mit seinem führenden Portfolio ikonischer Marken, seiner großen globalen Reichweite und seinen beeindruckend talentierten Mitarbeitern zu leiten", sagte Akhil Shrivastava. "Ich freue mich darauf, zur Ankurbelung der verschiedenen Wachstumsmotoren des Unternehmens beizutragen, um erneut eine stärkere, nachhaltigere Rentabilität aufzubauen und die Beschleunigung des Umsatzwachstums über alle Marken, Produktkategorien und Regionen hinweg zu unterstützen, während wir das Unternehmen für die Zukunft weiterentwickeln."

Bevor er zu The Estée Lauder Companies kam, war Akhil achtzehn Jahre lang bei Procter Gamble beschäftigt, wo er in verschiedenen Finanz- und Führungspositionen in Asien, Nordamerika und den globalen Geschäftsbereichen tätig war, unter anderem als Finanzdirektor für Gillette in Nordamerika.

Akhil ist Absolvent des Engineering College in Rewa, Indien, und hat einen Master-Abschluss in Finanzwesen und Controlling von der Delhi University.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche Aussagen beinhalten die verschiedenen Zitate zur Wiederherstellung der Rentabilität und des Umsatzwachstums sowie zur Zukunft der Finanz- und Strategieabteilung. Obwohl das Unternehmen glaubt, dass seine Erwartungen auf angemessenen Annahmen innerhalb der Grenzen seines Wissens über sein Geschäft und seinen Betrieb basieren, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, umfassen die Fähigkeit, den Plan zur Wiederherstellung der Rentabilität und des Wachstums des Unternehmens erfolgreich umzusetzen, sowie diejenigen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Mitteilung oder anderweitig gemacht wurden, zu aktualisieren.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Territorien unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ und die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD verkauft.

