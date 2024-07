Düsseldorf - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die Aktion von Klima-Aktivisten am Flughafen Köln/Bonn verurteilt. "Ich bin kein Klimaforscher, aber mit Kleber Klima schützen klappt nicht", sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe)."Was diese Leute da veranstalten, hat nichts mit Protest und Meinung zu tun, sondern das sind gleich mehrere Straftaten: Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr und Hausfriedensbruch. Dazu kommt, dass sich für viele Tausende Urlauber die Reise ins Ungewisse verschiebt, weil sie nicht wegkommen. Das ärgert nicht nur, sondern erweist dem Klimaschutz einen Bärendienst."Unterdessen wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen. Insgesamt seien durch die Störung über 30 Flüge ausgefallen, weitere mussten umgeleitet werden, teilte der Flughafenbetreiber am Mittwochnachmittag mit. Es müsse auch im weiteren Tagesverlauf mit Verspätungen und Beeinträchtigungen gerechnet werden. Man bitte Reisende, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter über den Flugstatus zu informieren, hieß es vom Betreiber.