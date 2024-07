Die Unternehmen sollen die Stromabnahme stärker an die aktuelle Erzeugungs- und Preisentwicklung anpassen. Dazu hat die Behörde ein Eckpunktepapier veröffentlicht, was Teil des damit eingeleiteten Festlegungsverfahrens ist. Die Bundesnetzagentur hat ein Festlegungsverfahren für die Reform der Netzentgelte für die Industrie eröffnet. Dazu legte sie am Mittwoch ein Eckpunktepapier vor, wie die Regelungen künftig aussehen sollten. Die Behörde will einen Anreiz für stromintensive Betriebe einen Anreiz vor, dynamisch auf die aktuelle Erzeugungssituation zu reagieren, die sich vor allem in den Börsenstrompreisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...