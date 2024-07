GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Die Weltkriegsbombe am Tesla -Werk in Grünheide ist nach Angaben der Gemeinde erfolgreich gesprengt worden. Der Sperrkreis sei gegen 13 Uhr aufgehoben worden, sagte ein Sprecher der Gemeinde. Somit dürften auch die Waldbesetzer wieder zurück in ihr Camp, das sich im Sperrkreis befunden hatte.

Betroffen von dem Schutzbereich war auch ein Teil des Tesla-Betriebsgeländes, Auswirkungen auf die Produktion hatte das aber nach Angaben des Unternehmens nicht.

Mit dem Ende der Sprengung sollen auch Busse und Bahnen vom Bahnhof Fangschleuse wieder regulär fahren.

Die etwa 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war auf einem Areal gefunden worden, auf dem die E-Autofabrik erweitert werden soll. Die Bombe kann nach Angaben der Gemeinde nicht transportiert und muss an Ort und Stelle kontrolliert gesprengt werden./wpi/DP/ngu