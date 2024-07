© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Im Vorfeld einer Computergrafik-Konferenz sagen Citi-Analysten, dass sie den jüngsten Rückschlag der Nvidia-Aktie aufgrund geopolitischer Bedenken als Kaufgelegenheit betrachten.Die Analysten der Citigroup haben Nvidia im Vorfeld der Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH) 2024, die vom 28. Juli bis 1. August in Denver stattfindet, auf ihre Upside 30 Day Catalyst Watch Liste gesetzt. Dafür gibt es drei Gründe. Zum einen wird erwartet, dass Nvidia-CEO Jensen Huang und Meta-CEO Mark Zuckerberg über die Zukunft der KI diskutieren werden. Citi-Analyst Atif Malik glaubt, dass Nvidia die "mit Spannung erwartete" eigenständige ARM-basierte Grace-CPU für …