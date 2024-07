Die RWE-Aktie verzeichnete am Dienstag einen positiven Trend an der Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 1,0 Prozent auf 33,44 Euro, wobei das Tageshoch bei 33,58 Euro lag. Dies bedeutet eine erfreuliche Entwicklung für Anleger, insbesondere angesichts des jüngsten 52-Wochen-Tiefs von 30,08 Euro am 20. März. Der aktuelle Kurs liegt somit 11,17 Prozent über diesem Tiefpunkt, was auf eine Erholung hindeutet.

Quartalsergebnisse und Zukunftsaussichten

Trotz eines Umsatzrückgangs von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte RWE seinen Gewinn je Aktie von 2,15 auf 2,58 Euro steigern. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 2,76 Euro. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende von 1,00 auf 1,09 Euro erwartet. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 49,73 Euro sehen Analysten noch erhebliches [...]

