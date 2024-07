EUR/GBP verliert nach Veröffentlichung der EMI-Daten für beide Volkswirtschaften an Boden - Der Composite EMI für die Eurozone fiel im Juli auf 50,1, den niedrigsten Stand seit fünf Monaten - Der S&P Global Composite EMI stieg im Juli von 52,3 auf 52,7 - Die EUR/GBP-Paarung weitete ihre Verluste den dritten Tag in Folge aus und handelte am Mittwoch ...

