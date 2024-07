Düsseldorf - NRW-Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hat die Aktion von Klima-Aktivisten am Flughafen Köln/Bonn verurteilt.



Der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe) sagte er: "Ich habe keinerlei Verständnis für solche Aktionen. Das hat mit legitimem Protest nichts zu tun; das ist dumm und kriminell und gefährdet Menschenleben."



"Ich begrüße ausdrücklich, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf eingebracht hat, der die Strafen für solche Aktionen deutlich verschärft. Ich hoffe, das schreckt vor solchen gefährlichen Eingriffen in den Luftverkehr ab", so der Minister.