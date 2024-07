© Foto: Richard Drew - picture alliance/dpa



Anleger schichten um - von Large-Cap-Aktien hin zu Aktien kleinerer Unternehmen. Trotz dieser Umschichtung gibt es nach Ansicht von UBS eine noch größere Rotation am Horizont, die Anleger beachten sollten.Laut einer Mitteilung der Bank handelt es sich dabei um die Umschichtung von Barmitteln und Anleihen in Aktien. Diese könnte den S&P 500 laut UBS bis zum Jahresende um weitere 17 Prozent steigen lassen. Da mehr als sechs Billionen US-Dollar in Geldmarktfonds liegen, könnten Anleger gezwungen sein, dieses Geld wieder in den Aktienmarkt zu investieren, wenn die Federal Reserve im Laufe des Jahres Zinssenkungen vornimmt, so die Annahme. Die Umschichtung von Cash in Aktien ist laut UBS die …