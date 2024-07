FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Zahlen zum zweiten Quartal von 930 auf 750 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Fallende Immobilienpreise und Handelsspannungen hätten das Konsumverhalten in China negativ beeinflusst, was die wichtige Mittelschicht zu Sparmaßnahmen zwinge, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ab dem vierten Quartal könne sich der Konsum aber wieder beleben./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024



