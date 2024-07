Am 19. Juli 2024 ging vielerorts plötzlich nichts mehr. Ein fehlerhaftes Update des Sicherheitsanbieters Crowdstrike hatte Millionen Windows-PCs vom Netz genommen. Jetzt erklärt das Unternehmen, woran es lag und wie man solche Vorfälle künftig verhindern will. Am 19. Juli 2024 kam es zu einem Ausfall von rund 8,5 Millionen Windows-Rechnern, die mit Sicherheitssoftware von Crowdstrike ausgestattet waren. Betroffen waren Flughäfen, Krankenhäuser, Banken ...

