Mehrere enttäuschende Firmenbilanzen verhageln die Stimmung an Wall Street und Nasdaq. Alle drei großen Aktien-Indizes liegen im frühen Handel im Minus, der Dow Jones rutscht unter 40.000. Der Nasdaq 100 verliert zeitweilig mehr als zwei Prozent, was zu einem Großteil auf den Absturz der Tesla-Aktie zurückzuführen ist. Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Mittwoch ihre kleinen Vortagesverluste deutlich ausgeweitet. Bei den Technologiekonzernen standen mit der Google-Mutter Alphabet und vor ...

