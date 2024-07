Die Pfizer-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen Kursanstieg von 0,4 Prozent auf 29,62 USD im New Yorker Handel. Dieser Aufschwung folgt auf vielversprechende Ergebnisse einer klinischen Studie für eine neuartige Gentherapie zur Behandlung von Hämophilie A. Die Phase-3-Studie AFFINE erreichte sowohl ihr primäres als auch sekundäre Ziele und demonstrierte eine signifikante Reduzierung der Blutungsrate bei Patienten.

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,69 USD pro Aktie und setzen das mittlere Kursziel bei 31,00 USD an. Die positiven Studienergebnisse könnten Pfizer einen Wettbewerbsvorteil im lukrativen Markt für Hämophilie-Behandlungen verschaffen. Die nächste Quartalsbilanz wird voraussichtlich am 30. Juli veröffentlicht und wird weitere Einblicke in die [...]

