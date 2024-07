dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

dormakaba expandiert im Bereich Flughäfen: Innovationen, Grossaufträge und Erweiterung der Fertigung in Indien



24.07.2024





Rümlang, 24. Juli 2024 - dormakaba weitet seine Aktivitäten im Geschäftsbereich Flughäfen aus. An verschiedenen Flughäfen laufen bereits weltweit einmalige Pilotprojekte zur Automatisierung des Security-Checks und weitere werden in Kürze dazu kommen. Auch im Geschäftsjahr 2023/24 verzeichnet dormakaba im Airport-Bereich eine sehr gute Auftragslage. So wurden an mehreren Flughäfen Aufträge zur Lieferung und Wartung der Sensorschleusen Argus Air eGates erfolgreich umgesetzt. Das Gesamtvolumen lag im hohen einstelligen Millionenbereich (CHF). Um die steigende Nachfrage aus der jeweiligen Region heraus bedienen zu können, hat dormakaba nun sein Produktionszentrum in Chennai für den indischen Markt erweitert. dormakaba hat zusammen mit führenden Technologieunternehmen wie Rohde & Schwarz neue Lösungen für die Passagierkontrolle an Flughäfen entwickelt. Dieses Self-Screening ist ein weltweit neuer Ansatz, der jedoch auf ausgereiften Technologien, Produkten und Lösungen innerhalb des dormakaba Portfolios und dem der anderen beteiligten Unternehmen basiert. Dabei kommen Sicherheitsschleusen von dormakaba zum Einsatz, die einen automatischen Bodyscan ohne Abtasten ermöglichen. Durch diesen innovativen Ansatz erhalten Passagiere mehr Autonomie beim Security-Check. Der Einsatz von Sicherheitspersonal kann bei der Kontrolle durch die Verwendung von Kameras und Sensoren um die Hälfte reduziert werden. Dadurch werden personelle Kapazitäten für andere Aufgaben frei. Die neuen Lösungen für automatisierte Security-Checks werden aktuell in Las Vegas im Rahmen eines Pilotprojektes getestet. Projekte mit weiteren Flughäfen sind bereits geplant. Nach einem erfolgreichen Abschluss der Testphase im Sommer 2025 rechnet dormakaba mit Aufträgen von Flughäfen weltweit. Zudem ist ein Einsatz dieser neuen Lösungen auch in Bereichen wie kritische Infrastruktur, IP-Schutz oder Justizvollzugsanstalten möglich.

Generell verzeichnet dormakaba im Airport-Bereich eine starke Nachfrage. So wurden im Geschäftsjahr 2023/24 zahlreiche Projekte erfolgreich realisiert. Die neuinstallierten Argus Air eGates sind an Flughäfen wie Changi (Singapur), Western Sydney (Australien), Jeddah (Saudi-Arabien), Doha (Katar), Munich (Deutschland), Xianyang (China) oder Kopenhagen (Dänemark) im Einsatz. Die eGates ermöglichen einen sicheren, reibungslosen und zuverlässigen Prozess für den Zutritt zu sicherheitsrelevanten Bereichen der Flughäfen.

Aufgrund der wachsenden Nachfrage wurde das regionale Produktionszentrum in Chennai um die Fertigung der neuesten Produktlinie Argus Air Self-Boarding/ Security & Lounge erweitert. Dafür ist die Produktionsfläche um 400 m2 auf insgesamt 4.400 m2 vergrössert worden. Die Anlage, in der derzeit rund 60 Mitarbeitende beschäftigt sind, deckt den Bedarf des indischen Marktes ab. Die Kernkomponenten wie Antrieb und Steuerungseinheit werden von dem Produktionszentrum Bühl zugeliefert.

Till Reuter, CEO von dormakaba, sagt: «Als globaler Markt- und Innovationsführer von Zutrittskontrollsystemen für Flughäfen verzeichnen wir eine starke Nachfrage. Mit regionalen Produktionszentren können wir den Bedarf in Wachstumsmärkten optimal bedienen und Grossprojekte erfolgreich umsetzen. Technologiepartnerschaften mit führenden Unternehmen wie Rohde & Schwarz ermöglichen es uns, wegweisende Innovationen wie automatisierte Security-Checks für Flughäfen zu entwickeln.»



