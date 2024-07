Der deutsche Börsenbetreiber Deutsche Börse AG hat am Mittwoch nach Xetra-Handelsschluss seine Quartalszahlen vorgelegt und damit positiv überrascht. Der Nettogewinn stieg deutlich stärker als von Analysten erwartet. Nun wurde die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Börse-Aktie gewinnt im späten Handel kräftig. Die Deutsche Börse bleibt dank guter Geschäfte in allen Bereichen und Übernahmen weiter auf Erfolgskurs. In den drei Monaten bis Ende Juni legten Erlöse und Gewinn im Vergleich zum ...

