Der Vorstand der STO Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA hat seine Umsatz- und Ertragserwartung für den Sto-Konzern im Gesamtjahr 2024 gesenkt. Ausschlaggebend für die Korrektur war zum einen die Entwicklung der Baukonjunktur, die insbesondere in Deutschland, dem größten Einzelmarkt von Sto, aber auch in wichtigen ausländischen Märkten unter den Erwartungen blieb. In Deutschland verringerten sich die Genehmigungen im Wohnungsbau laut Statistischem Bundesamt von Januar bis Mai 2024 erneut deutlich und blieben 21,5 % unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...