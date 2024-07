Ausgelöst von den mauen Quartalsergebnissen von Tesla und Alphabet rauschten am Mittwoch viele Tech-Aktien abwärts. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sackte um 3,6 Prozent auf ein 6-Wochen-Tief ab, der S&P 500 um gut zwei Prozent. Doch es gab auch Gewinner an den US-Börsen, etwa Enphase, NextEra und AT&T. An der Wall Street haben die großen Aktien-Indizes am Mittwoch deutlich nachgegeben. Der US-Standardwerte-Index Dow Jones verlor 1,2 Prozent auf 39.853,87 Punkte. Der breit gefasste ...

