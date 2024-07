Die S&T AG, bekannt unter dem Markennamen Kontron, verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Börse. Die Aktie legte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent zu und erreichte einen Wert von 20,26 Euro. Dieser Aufschwung folgt auf eine Phase der Konsolidierung, in der das Papier am 22. September 2023 ein 52-Wochen-Tief von 17,14 Euro markierte. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,636 Euro je Aktie und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 Euro.

Neuer Großauftrag im Bereich Satellitenkommunikation

Für zusätzlichen Optimismus sorgt ein kürzlich verkündeter Millionenauftrag im Bereich der Satellitenkommunikation. Kontron wurde mit der Entwicklung von Komponenten für ein fortschrittliches Antennensystem beauftragt, das sowohl für kommerzielle als auch militärische Zwecke in der Luft- und Raumfahrt konzipiert ist. Dieser Auftrag unterstreicht die wachsende Bedeutung des Unternehmens im IoT-Technologiesektor und festigt seine Position als innovativer Anbieter in der Luftfahrtindustrie.

